Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den gelen açıklama taraftarı üzdü! Ayrılığı böyle duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Bu sezon gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan isimlerden olan Sacha Boey geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelirken, yıldız oyuncu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Özellikle İtalya'dan birçok kulüp Fransız oyuncuyu listesine aldığı bilinirken, transferiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak ayrılığın sinyalini verdi.

"İLK KEZ BU KADAR SEVGİ GÖRDÜM"

Fransa'dan Sofoot'a röportaj veren Sacha Boey, merak edilen birçok konuyla ilgili çarpıcı sözler söyledi. Sacha Boey şunları söyledi: "Hayatımda ilk kez bu kadar sevgi gördüm. Buna karşılık vermek için her şeyinizi vermek zorunda hissediyorsunuz. Galatasaray çok büyük bir kulüp, şanslı hissediyorum.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Ayrılığı ile ilgili çarpıcı sözler söyleyen Sacha Boey, "Galatasaray'dayım ancak daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve kararlarıma saygı göstereceklerini düşünüyorum çünkü onları hiç kandırmadım. Arsenal'ın ilgisi çok sevindirici, hedefim Premier League. Neler olacağını göreceğiz." diyerek transfer olmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.



