Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den hayat dersi! Herkes o mesajı konuşuyor

Sevilla’nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile yaptığı anlamlı bir sohbeti anlattı. Adams, Osimhen’e sosyal medya üzerinden, “Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?” diye sorduğunu ve aldığı yanıtın kendisine büyük moral verdiğini söyledi.

“HER ZAMAN KÖTÜ GÜNLER OLACAK”

Osimhen, meslektaşına verdiği yanıtta zorluklara karşı nasıl direnilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Kardeşim, her zaman kötü günler olacak; ister maçta ister antrenmanda. Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve kazanma isteğin. Başarma arzun seni diğerlerinden ayırır. Kötü günleri çabuk unutmaya çalış, çünkü seni durdurmalarına izin verirsen kaybedersin.”

“ELEŞTİRİLER BENİ GÜÇLENDİRDİ”

Kariyeri boyunca çok sert eleştirilerle karşılaştığını da vurgulayan Osimhen, bu süreçlerin kendisini yıkmak yerine daha da güçlendirdiğini belirtti. Nijeryalı yıldız, Adams’a şu tavsiyelerde bulundu:

“Ben de çok fazla eleştiri duydum ama onların beni aşağı çekmesine izin vermedim. Her zaman Tanrı’yı öne koy ve kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapar.”