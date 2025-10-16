SPOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den hayat dersi! Herkes o mesajı konuşuyor

Sevilla’nın golcü ismi Akor Adams, Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’den moral verici tavsiyeler aldı. Osimhen, “Kötü günler olacak ama kalite ve kazanma arzun seni ayırır. Eleştiriler seni yıkmaz, güçlendirir. Kendine inan, Tanrı’yı öne koy” ifadelerini kullanırken yıldız ismin bu mesajı gündem oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Sevilla’nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile yaptığı anlamlı bir sohbeti anlattı. Adams, Osimhen’e sosyal medya üzerinden, “Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?” diye sorduğunu ve aldığı yanıtın kendisine büyük moral verdiğini söyledi.

“HER ZAMAN KÖTÜ GÜNLER OLACAK”

Osimhen, meslektaşına verdiği yanıtta zorluklara karşı nasıl direnilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Kardeşim, her zaman kötü günler olacak; ister maçta ister antrenmanda. Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve kazanma isteğin. Başarma arzun seni diğerlerinden ayırır. Kötü günleri çabuk unutmaya çalış, çünkü seni durdurmalarına izin verirsen kaybedersin.”

“ELEŞTİRİLER BENİ GÜÇLENDİRDİ”

Kariyeri boyunca çok sert eleştirilerle karşılaştığını da vurgulayan Osimhen, bu süreçlerin kendisini yıkmak yerine daha da güçlendirdiğini belirtti. Nijeryalı yıldız, Adams’a şu tavsiyelerde bulundu:

“Ben de çok fazla eleştiri duydum ama onların beni aşağı çekmesine izin vermedim. Her zaman Tanrı’yı öne koy ve kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapar.”

