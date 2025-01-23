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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den skandal gece! Gazeteciye yumruk attı, tehditler savurdu! "Sizi mahvedeceğim"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.01.2025 18:02
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Galatasaray’ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen, geçtiğimiz gece İstanbul’da gittiği bir mekanın çıkışında yaşanan olaylarla gündeme geldi. Kameralara yakalanmak istemeyen Nijeryalı yıldız, gazetecilere hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulunarak tehditler savurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den skandal gece! Gazeteciye yumruk attı, tehditler savurdu! "Sizi mahvedeceğim"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer döneminin son günlerinde Napoli’den kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, İstanbul’da bir eğlence mekanının çıkışında beklenmedik bir olaya karıştı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

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Arkadaşları ile gittiği eğlence mekanında görünen Nijeryalı yıldız, fotoğrafını çekmek isteyen ve aralarında Posta Gazetesi muhabiri Tolga Bozduman'ın da olduğu habercileri görünce adeta kendinden geçti. Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve Tolga Bozduman'a yumruk attı.

"RÜŞVET TEKLİF ETTİ"

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Gazeteci Tolga Bozduman yaşananları şöyle anlattı:

"Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti."

Görüntüler POSTA'dan alınmıştır...

Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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