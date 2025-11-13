SPOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımda da durdurulamıyor! Uzatmalarda neler yaptı neler...

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final mücadelesinde Nijerya, Gabon'u uzatmalarda 4-1 yenerek finale yükseldi. Nijerya'nın gollerini Akor Adams, Ejuke ve Victor Osimhen kaydederken, Gabon'un tek golünü Mario Lemina attı. Nijerya, finalde Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin galibini bekleyecek. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımda da durdurulamıyor! Uzatmalarda neler yaptı neler...
Berker İşleyen
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final mücadelesinde Nijerya ile Gabon, Stade Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle biten maçta uzatmalarda üstünlüğü ele geçiren Nijerya, sahadan 4-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

OSIMHEN UZATMALARDA SAHNEDE

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımda da durdurulamıyor! Uzatmalarda neler yaptı neler... 1

Mücadelenin kırılma anı uzatmalarda geldi. Nijerya’nın gollerini 78. dakikada Akor Adams, 97. dakikada Ejuke ve 102 ile 110. dakikalarda yıldız golcü Victor Osimhen kaydetti. Gabon’un tek sayısı ise 89. dakikada bir diğer Galatasaraylı Mario Lemina’dan geldi.

NDIDI’DEN KRİTİK ASİST

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımda da durdurulamıyor! Uzatmalarda neler yaptı neler... 2

Nijerya’da Wilfred Ndidi, 97. dakikada atılan ikinci golün asistini yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Victor Osimhen ise maça ilk 11’de başladı ve 117 dakika sahada kaldı. Ndidi karşılaşmayı tamamladı. Gabon’da Mario Lemina, 120 dakika boyunca mücadele etti.

NİJERYA’NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımda da durdurulamıyor! Uzatmalarda neler yaptı neler... 3

Bu sonuçla Nijerya, Afrika Elemeleri Play-Off Finali’ne yükseldi. Finaldeki rakibi, Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak maçın galibi olacak. Dev final karşılaşması 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

Canlı Skor

