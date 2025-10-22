Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen tarihe geçmenin eşiğinde! Eğer 1 gol daha atarsa...

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek yenilmezliğini sürdüren Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un en dikkat çeken hamlesi Victor Osimhen’i yedek soyundurmak oldu. Nijeryalı golcü, Bodo/Glimt ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı düşünülerek kenarda bekletildi.

Milli aradan moralli ama yorgun dönen Osimhen’in Avrupa arenasında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Üstelik yıldız futbolcu, bu karşılaşmada sahne alırsa kulüp tarihine geçecek bir başarıya imza atabilir.

REKORU EGALE ETTİ

Osimhen, üst üste 6 Avrupa maçında ağları sarsarak Burak Yılmaz’ın 2012 yılında kırdığı rekoru egale etmiş durumda.

EĞER BİR GOL ATARSA...

Bodo/Glimt karşısında bir kez daha gol bulması halinde Nijeryalı forvet, bu rekorun tek sahibi olacak ve Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

7 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan 26 yaşındaki golcü, 3 kez fileleri havalandırdı ve toplamda 388 dakika sahada kaldı.