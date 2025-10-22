SPOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen tarihe geçmenin eşiğinde! Eğer 1 gol daha atarsa...

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçı öncesi tarihe geçmenin eşiğinde. Başakşehir karşısında dinlendirilen Nijeryalı forvetin Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11'de olması beklenirken üst üste 6 Avrupa maçında gol atan Osimhen, bir kez daha fileleri havalandırırsa kulüp tarihinin yeni rekorunu eline geçirecek. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek yenilmezliğini sürdüren Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un en dikkat çeken hamlesi Victor Osimhen’i yedek soyundurmak oldu. Nijeryalı golcü, Bodo/Glimt ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı düşünülerek kenarda bekletildi.

Milli aradan moralli ama yorgun dönen Osimhen’in Avrupa arenasında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Üstelik yıldız futbolcu, bu karşılaşmada sahne alırsa kulüp tarihine geçecek bir başarıya imza atabilir.

REKORU EGALE ETTİ

Osimhen, üst üste 6 Avrupa maçında ağları sarsarak Burak Yılmaz’ın 2012 yılında kırdığı rekoru egale etmiş durumda.

EĞER BİR GOL ATARSA...

Bodo/Glimt karşısında bir kez daha gol bulması halinde Nijeryalı forvet, bu rekorun tek sahibi olacak ve Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

7 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan 26 yaşındaki golcü, 3 kez fileleri havalandırdı ve toplamda 388 dakika sahada kaldı.

19:45
Galatasaray Galatasaray
-
Bodo Glimt Bodo Glimt

Anahtar Kelimeler:
