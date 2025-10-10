SPOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen yine yapacağını yaptı! Milli takımda da boş geçmedi

Nijerya, Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Lesotho’yu 2-1 mağlup ederek umutlarını son maça taşıdı. Galatasaraylı Osimhen asist yaparken, Beşiktaşlı Ndidi 90 dakika sahada kaldı. Nijerya bu galibiyetle puanını 14’e yükseltti.

Berker İşleyen
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Lesotho, Nijerya'yı konuk etti. Peter Mokaba Stadium'da oynanan mücadeleyi Nijerya 1-0 kazandı.

OSIMHEN VE NDIDI İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen yine yapacağını yaptı! Milli takımda da boş geçmedi 1

Nijerya'ya galibiyeti getiren goller 55. dakikada William Troost-Ekong(p) ve 80. dakikada Akor Adams'tan geldi. Lesotho'nun tek golünü 83. dakikada Hlompho Kalake kaydetti. Mücadelede Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş futbolcusu Wilfred Ndidi 90 dakika forma giydi.

OSIMHEN BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen yine yapacağını yaptı! Milli takımda da boş geçmedi 2

Victor Osimhen, Nijerya'nın ikinci golünün asistini yapan isim oldu. Bu sonuçla birlikte Nijerya gruptaki puanını 14'e yükselterek Dünya Kupası'na katılma ümitlerini son maça taşıdı. Lesotho ise 9 puanda kaldı.

Nijerya, gruptaki son maçında şu anki grup lideri Benin'i ağırlayacak.

Canlı Skor

