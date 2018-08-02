Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven sıraya girdi

Galatasaray'da 2000 doğumlu Yunus Akgün, Dünya devlerinin radarına girdi. Seri çalım yetenekleri, temposu ve oyun zekası ile ön plana çıkan Akgün, şimdiden Fatih Terim'in de gözdesi durumunda.

ROMALI MONCHİ YUNUS'U ÇOKTAN TAKİBE ALMIŞ BİLE

Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran isimlerin başında gelen deneyimli sportif direktör Monchi, Türk oyuncuları Avrupa pazarına sunmak için önemli bir isim durumunda. Monchi'nin Türk oyuncu listesinde üst sıralarda bulunan Yunus Akgün'ü Roma'ya transfer etmek için oyuncuyu yakından takip ediyor.

ASGARİ ÜCRETE OYNUYOR

Galatasaray'ın U19-21 takımında forma giyen 18 yaşındaki Yunus Akgün, aylık 1600 lira maaşla oynuyor. Zaman zaman kendine A takımda da yer bulan futbolcu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Fatih Terim'in özellikle bu sene Yunus Akgün'ün üstüne titreyeceği ve A takımda daha fazla şans vereceği oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında büyük önem teşkil ediyor.

BARCELONA VE PSV DE YAKIN MARKAJDA

2000 doğumlu genç oyuncu için Romalı Monchi ile beraber Barcelona ve PSV'nin de scout ekipleri Akgün'ü izlemek için devreye girdi. Sezon boyunca oyuncu dünya devlerinin markajında olacak ve performansa göre sezon sonunda bu takımlar birer birer Galatasaray'ın kapısını çalacak.