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Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven sıraya girdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçlarında göze çarpan isim olan genç oyuncu Yunus Akgün'ü Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven kulüplerinin scoutları izlemeye aldı.

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven sıraya girdi

Galatasaray'da 2000 doğumlu Yunus Akgün, Dünya devlerinin radarına girdi. Seri çalım yetenekleri, temposu ve oyun zekası ile ön plana çıkan Akgün, şimdiden Fatih Terim'in de gözdesi durumunda.

ROMALI MONCHİ YUNUS'U ÇOKTAN TAKİBE ALMIŞ BİLE
Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran isimlerin başında gelen deneyimli sportif direktör Monchi, Türk oyuncuları Avrupa pazarına sunmak için önemli bir isim durumunda. Monchi'nin Türk oyuncu listesinde üst sıralarda bulunan Yunus Akgün'ü Roma'ya transfer etmek için oyuncuyu yakından takip ediyor.

ASGARİ ÜCRETE OYNUYOR
Galatasaray'ın U19-21 takımında forma giyen 18 yaşındaki Yunus Akgün, aylık 1600 lira maaşla oynuyor. Zaman zaman kendine A takımda da yer bulan futbolcu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Fatih Terim'in özellikle bu sene Yunus Akgün'ün üstüne titreyeceği ve A takımda daha fazla şans vereceği oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında büyük önem teşkil ediyor.

BARCELONA VE PSV DE YAKIN MARKAJDA
2000 doğumlu genç oyuncu için Romalı Monchi ile beraber Barcelona ve PSV'nin de scout ekipleri Akgün'ü izlemek için devreye girdi. Sezon boyunca oyuncu dünya devlerinin markajında olacak ve performansa göre sezon sonunda bu takımlar birer birer Galatasaray'ın kapısını çalacak.

KENDİSİNİ KANITLAMAK İSTİYOR
Genç oyuncu ile Galatasaray yönetiminin yaptığı görüşmelerde Yunus Akgün: 'Ben Galatasaray'da yetiştim altyapıda hocalarım arkadaşlarımın benim için yeri her zaman çok ayrı, bu yüzden hiç bir yere gitmek istemiyorum. Kendimi Galatasaray'da kanıtlamak ve uzun yıllar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum' açıklamalarını yaptı. Fatih Terim'in Yunus Akgün'ün bu olgun tavrından çok memnun kaldığı ve oyuncusuna yeni sezonda kendini göstermesi için bütün fırsatları vereceği öğrenildi. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yunus Akgün barcelona Spor Toto Süper Lig psv eindhoven

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kadar şişirip poh pohlamayın daha ortada hiç birşey yok. Daha hiç bir şey yapmadı. !!!
18 yaşına girmiş daha ne şansı oynatıyorsanız oynatın. Emre Belözoğlu ve Rooney 17 yaşında çatır çatır oynuyordu. 1.600 TL maaş neymiş hayret
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