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  4. Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken açıklama! "Psikolojik destek alıyorum..."

Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken açıklama! "Psikolojik destek alıyorum..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 07:33
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Galatasaray haberleri.... Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, kulübün resmi youtube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızından dikkat çeken açıklama! "Psikolojik destek alıyorum..."
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, kulübün resmi youtube kanalına konuştu, Kemerburgaz’da kaleciler için özel bir çalışma alanı bulunduğunu anlattı, “Biz kaleciler sahayı çok yıprattığımız için özel bir yerimiz var” dedi.

'KEŞKE ÖNCEDEN BİRLİKTE ÇALIŞSAYDIK'

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Meslektaşı Muslera’yı da öven Günay, “Keşke önceden birlikte çalışsaydık. Birbirimize çok iyi geldiğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı.

'ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

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Futbolcular için psikolojik desteğin önemine de vurgu yapan Galatasaray kalecisi, “Negatif enerjisi insanları etrafımda bulundurmam. Psikolojik desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ülkemizde bazen bu destek farklı görülüyor.
Bence oraya gitmek güçlü olmak demektir. Zaafını, neye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Ben yıllardır alıyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig futbol galatasaray
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