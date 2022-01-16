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Galatasaray'ın yıldızından, Domenec Torrent'e gönderme! "Hoca ikinci yarı sistemi değiştirdi..."

16.01.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'da Patrick van Aanholt karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mücadelede penaltı kaçıran Hollandalı futbolcu, "Maça da iyi başladık, öne geçtik ama penaltı kaçırmam kilit oldu. Özür diliyorum herkesten. İlk yarı fena değildik, ikinci yarıda ise hocamız sistemi değiştirdi" diyerek topu İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'e attı.

Galatasaray'ın yıldızından, Domenec Torrent'e gönderme! "Hoca ikinci yarı sistemi değiştirdi..."
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda kaçırdığı penaltıyla maçın kaderini etkileyen Patrick van Aanholt karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Penalt kaçırdığı için özür dileyen Hollandalı, "Genel puan kayıplarıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yeni hocamızla yeni sistemle yeni bir başlangıç yaptık. Maça da iyi başladık, öne geçtik ama penaltı kaçırmam kilit oldu. Özür diliyorum herkesten." dedi.

"ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

İlk yarı iyi oynadıklarını ancak ikinci yarı Torrent'in sistemi değiştirdiğini belirten Aanholt, "İlk yarı fena değildik, ikinci yarıda ise hocamız sistemi değiştirdi, Taylan da kırmızı görünce golleri kalemizde gördük. Özür diliyorum tekrardan. Biz büyük bir takımız ancak şans bizden yana değil. Artık Kasımpaşa maçını bekliyoruz ve oradan 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Patrick van Aanholt
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