Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması! Öyle şeyler dedi ki...

Galatasaray'da Alvaro Morata, Cadena Ser'de yayınlanan El Larguero programına açıklamalarda bulundu. İspanyol golcü, Mourinho ve Fenerbahçe hakkında konuştu.

"TÜRKİYE VE GALATASARAY ÇOK ETKİLEYİCİ"

Alvaro Morata, "Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor. Ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz, uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz" dedi.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"

Türkçeyi öğrenmek için ders aldığını vurgulayan Morata, "Türkçe öğreniyorum, biraz ders alıyorum ve iletişim kurabiliyorum biraz. Dahil olmak istiyorum. Sonuçta başka bir kültür. İnsanlara çok saygı duyuyorum. Türkiye'de insanlar çok asil ve çok saygılı. Bir restorana gittiğinizde bazen eğer başka bir takımı tutuyorlarsa yemek vermiyorlar, şaka yollu tabii ki. Bunu şaka yollu söylüyorlar size" dedi.

"UMARIM FENERBAHÇE'Yİ YENERİZ VE İKİ GOL ATABİLİRİM"

Fenerbahçe eşleşmesi hakkında da konuşan İspanyol yıldız, "Gerçek şu ki, Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim" dedi.

"MOURINHO'YA ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya saygısı olduğunu dile getiren Morata,"Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek. Ayrıca sana söyleyeyim, sana son derbinin sonunun videosunu izleteceğim. Aşırı bir rekabet söz konusu" dedi.