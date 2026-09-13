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Galatasaray'ın yıldızıydı! Trabzonspor'un yeni hocası oluyor

Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası başlayan teknik direktör arayışında sürpriz bir isim öne çıktı. Bordo-mavililerin, futbolculuk döneminde kulüp tarihine geçen Burak Yılmaz ile iki kez görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızıydı! Trabzonspor'un yeni hocası oluyor
Burak Kavuncu

Trabzonspor'da teknik direktör arayışı, Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından hız kazandı. Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak Hüseyin Çimşir'i göreve getiren bordo-mavili yönetimin, yeni teknik adam konusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

BURAK YILMAZ İSMİ GÜNDEMDE

Galatasaray ın yıldızıydı! Trabzonspor un yeni hocası oluyor 1

Tivibu Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, yerli teknik direktör adayları arasında Burak Yılmaz'ı öncelikli isimlerden biri olarak değerlendiriyor. Bordo-mavili yönetimin, 40 yaşındaki teknik adamla bu süreçte iki kez görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yabancı teknik direktör adaylarıyla da temaslarını sürdüren Trabzonspor'un, Burak Yılmaz konusunda yapılacak görüşmelerin sonucuna göre kararını şekillendireceği aktarıldı.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Galatasaray ın yıldızıydı! Trabzonspor un yeni hocası oluyor 2

Trabzonspor yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirmek istediği belirtildi. Bordo-mavililerin, Süper Lig'in gelecek haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkmayı hedeflediği ifade edildi.

Planın gerçekleşmesi halinde Burak Yılmaz, yıllarca formasını giydiği Trabzonspor'a bu kez teknik direktör olarak dönmüş olacak.

MİLLİ ARADA KARAR VERİLECEKTİ

Galatasaray ın yıldızıydı! Trabzonspor un yeni hocası oluyor 3

Trabzonspor yönetiminin ilk planı, Galatasaray karşılaşmasına geçici teknik sorumlu Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkmak ve ardından başlayacak milli arada yeni teknik direktörünü belirlemekti.

Ancak Konyaspor karşısında alınan yenilginin ardından teknik direktör çalışmalarının hızlandırıldığı ve alternatif isimlerle görüşmelerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

BURAK YILMAZ'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Galatasaray ın yıldızıydı! Trabzonspor un yeni hocası oluyor 4

Futbolculuk kariyerini 2023 yılında noktalayan Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak başladı. Güneş'in ayrılmasının ardından kısa süre siyah-beyazlı takımın başında görev yapan Yılmaz, daha sonra Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştırdı.

40 yaşındaki teknik adam, son olarak Gaziantep FK'da görev yaptı.

TRABZONSPOR'DA YILDIZLAŞTI

Galatasaray ın yıldızıydı! Trabzonspor un yeni hocası oluyor 5

Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza attı. Bordo-mavili ekipte iki farklı dönemde oynayan deneyimli golcü, tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi karşılaşmada 86 gol ve 37 asistlik performans ortaya koydu.

Özellikle 2011-12 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Burak Yılmaz, Süper Lig'de 33 gol atarak gol kralı oldu. Bu performansıyla Trabzonspor tarihinde bir lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti.

GALATASARAY'DA DA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray ın yıldızıydı! Trabzonspor un yeni hocası oluyor 6

Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinde Galatasaray formasıyla da önemli başarılara imza attı. Sarı-kırmızılı takımda 141 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli golcü, bu maçlarda 82 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Özellikle Galatasaray'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla büyük ses getiren Burak Yılmaz, 2012-13 sezonunda çıktığı 39 resmi maçta 32 gol kaydetti. Süper Lig'de 24 kez fileleri havalandıran Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 gol atarak Avrupa arenasında da takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Burak Yılmaz, Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu golcü kimliği sayesinde kulüp tarihinin unutulmaz forvetleri arasında yer alan Yılmaz, şimdi ise teknik direktör olarak Galatasaray'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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