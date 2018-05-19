Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Daha önce Galatasaray forması giyen efsane isimler de şampiyonluğu kutlamayı ihmal etmedi.

1 / 20 Galatasaray'ın yıldız oyuncuları, 21. şampiyonlukla ilgili çarpıcı mesajlar paylaştı. Ayrıca eski Galatasaraylılar Didier Drogba, Harry Kewell, Lukas Podolski, Johan Elmander gibi isimler de şampiyonluğa dair mesajlarını paylaştı. İşte o mesajlar...