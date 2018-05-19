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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2018 23:50 | Son Güncelleme

Göztepe'yi 1-0 yenerek tarihinin 21. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yıldız oyuncular, şampiyonluk sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.

Daha önce Galatasaray forması giyen efsane isimler de şampiyonluğu kutlamayı ihmal etmedi.

Galatasaraylı yıldızların şampiyonluk mesajları!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncuları, 21. şampiyonlukla ilgili çarpıcı mesajlar paylaştı. Ayrıca eski Galatasaraylılar Didier Drogba, Harry Kewell, Lukas Podolski, Johan Elmander gibi isimler de şampiyonluğa dair mesajlarını paylaştı. İşte o mesajlar...

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları, 21. şampiyonlukla ilgili çarpıcı mesajlar paylaştı. Ayrıca eski Galatasaraylılar Didier Drogba, Harry Kewell, Lukas Podolski, Johan Elmander gibi isimler de şampiyonluğa dair mesajlarını paylaştı. İşte o mesajlar...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları...
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Galatasaray şampiyonluk Spor Toto Süper Lig

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