Galatasaray'ın yükselen yıldızı Nicolo Zaniolo'nun babasından oğluna övgü dolu sözler!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo mutluluğu yaşanıyor. Dünya futbolunun gelecekteki en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferi Avrupa basınında da yankı bulmuştu. Yıldız oyuncunun oynadığı maçlardaki performansı ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

KASIMPAŞA MAÇINI KAZANDIRDI

Galatasaray'ın son oynadığı Kasımpaşa maçına ikinci yarıda girip gol atan Nicolo Zaniolo, takımına 3 puanı getirmişti. Attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla büyük mutluluk yaşayan Nicolo Zaniolo'nun o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

BABASI TEPKİSİZ KALAMADI

İtalyan yıldızın babası Igor Zaniolo, "Gülümsemesiz geçen bir gün, kayıp bir gündür ve sen son zamanlarda biraz az güldün. Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim, gerisi küçük şeyler... Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

ZANIOLO CEVAP VERDİ

Nicolo Zaniolo ise, babasının bu paylaşımına, "Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek, gerisi önemli değil" diye yazdı.



