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Galatasaray'ın yükselen yıldızı Nicolo Zaniolo'nun babasından oğluna övgü dolu sözler!

13.03.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de devre arası transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro bedelle transfer olan Nicolo Zaniolo, Türkiye kariyerine bomba gibi bir başlangıç yaptı. Bir tanesi resmi olmak üzere, çıktığı 3 maçta da golle buluşan yıldız oyuncunun babası, oğlunun bu performansı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Nicolo Zaniolo'nun babasından oğluna övgü dolu sözler!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo mutluluğu yaşanıyor. Dünya futbolunun gelecekteki en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara transferi Avrupa basınında da yankı bulmuştu. Yıldız oyuncunun oynadığı maçlardaki performansı ise herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

KASIMPAŞA MAÇINI KAZANDIRDI

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Galatasaray'ın son oynadığı Kasımpaşa maçına ikinci yarıda girip gol atan Nicolo Zaniolo, takımına 3 puanı getirmişti. Attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla büyük mutluluk yaşayan Nicolo Zaniolo'nun o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

BABASI TEPKİSİZ KALAMADI

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İtalyan yıldızın babası Igor Zaniolo, "Gülümsemesiz geçen bir gün, kayıp bir gündür ve sen son zamanlarda biraz az güldün. Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim, gerisi küçük şeyler... Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

ZANIOLO CEVAP VERDİ

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Nicolo Zaniolo ise, babasının bu paylaşımına, "Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek, gerisi önemli değil" diye yazdı.


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