Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı! Barcelona'dan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu önümüzdeki sezon geri dönüyor...

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da forma giyen Inaki Pena, 8 maçta kaleyi korumuştu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için Galatasaray yeniden devreye girdi.

FORMA GİYEBİLECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR

24 yaşındaki İspanyol oyuncu, kariyerinin geri kalan yıllarında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Galatasaray ise Muslera'nın ardından kaleyi Inaki Pena'ya emanet istiyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği öğrenildi. Bir aksilik çıkmaması halinde Inaki Pena önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.



