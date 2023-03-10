SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı! Barcelona'dan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu önümüzdeki sezon geri dönüyor...

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı! Barcelona'dan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu önümüzdeki sezon geri dönüyor...

10.03.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma giyen Inaki Pena ile sarı-kırmızılılar yeniden anlaşma sağladı. Barcelona'da istediği süreyi alamayan tecrübeli oyuncu Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etti ve beklemeye geçti.

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı! Barcelona'dan ayrılmak isteyen yıldız oyuncu önümüzdeki sezon geri dönüyor...
Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da forma giyen Inaki Pena, 8 maçta kaleyi korumuştu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için Galatasaray yeniden devreye girdi.

FORMA GİYEBİLECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR

barc

24 yaşındaki İspanyol oyuncu, kariyerinin geri kalan yıllarında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Galatasaray ise Muslera'nın ardından kaleyi Inaki Pena'ya emanet istiyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

inaki-penadan-barcelona-maci-oncesi-iddiali-sozler-buraya-stadyumu-gormek-icin-gelmedik-LjZg

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği öğrenildi. Bir aksilik çıkmaması halinde Inaki Pena önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris’te sahaya çıktıArda Turan depremzede çocuklar için Marmaris’te sahaya çıktı
Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdiGalatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi
G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'
Anahtar Kelimeler:
Inaki Pena barcelona galatasaray Fernando Muslera yaşında sezon galatasaray yeni

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdiler!

Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdiler!

Futbol tarihinde görülmemiş imza! Sınırsız kelle paça çorbası karşılığında transfer oldu

Futbol tarihinde görülmemiş imza! Sınırsız kelle paça çorbası karşılığında transfer oldu

Ve Sergen Yalçın kendisi açıkladı! Trabzonspor...

Ve Sergen Yalçın kendisi açıkladı! Trabzonspor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.