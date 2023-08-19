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  4. Galatasaray inkar etti, Fenerbahçe alıyor! Sarı-lacivertliler Marsilya'ya 15 milyon euro önerdi bile...

Galatasaray inkar etti, Fenerbahçe alıyor! Sarı-lacivertliler Marsilya'ya 15 milyon euro önerdi bile...

19.08.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Guendouzi ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe yönetimi devreye girdi ve Guendouzi ile anlaşma aşamasına geldi.

Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemek öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle sosyal medyada çıkan Guendouzi transferine açıklık getiren Timur, Galatasaray'ın gündeminde Guendouzi'nin olmadığını duyurmuştu.

"GUENDOUZI DE O İSİMLERDEN BİRİSİ"

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Erden Timur, “Sayılan isimlerin yüzde 80’i olmayan isimler. Guendouzi de o isimlerden birisi. Şu an var olmayan bir opsiyon sonradan çıkabiliyor. Bunu ısrarla tekrar edeceğim. Bizim doyumsuz hissimizi, ben de bir taraftarım ve ben de her gün gazete alıp sürekli okumaktan zevk alırdım. Bizim o doyumsuz hissimizi beslemeye çalışan sistem sürekli herkese sorun üretiyor.” demişti.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Matteo_Guendouzi_Marseille_2021-22

Fransız basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Guendouzi için Marsilya'ya 15 milyon euro önerdiği yazıldı. Guendouzi ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, Marsilya'nın teklifi kabul etmesi halinde yıldız orta saha oyuncusuna imzayı attıracak.

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