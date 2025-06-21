SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Inter'e açıklama yaptırdı! Hakan Çalhanoğlu için transfer sözleri

Galatasaray'a transfer olabileceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden resmi açıklama geldi. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu için konuşan Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, transfere son noktayı koydu.

Galatasaray, Inter'e açıklama yaptırdı! Hakan Çalhanoğlu için transfer sözleri
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Galatasaray iddiaları çıkan Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer açıklaması geldi.

"HAKAN, BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

Screenshot_1

Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Chivu, "Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" diyerek milli yıldıza olan güvenini dile getirdi.

GALATASARAY İDDİALARI VARDI

Screenshot_2

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter'in 35 milyon Euro bonservis bedeli istediği biliniyor. Sarı-kırmızılıların Inter'e maksimum 15 milyon Euro verebileceği gelen haberler arasında.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 98 sayılık galibiyet!Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 98 sayılık galibiyet!
Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

Cem Küçük, gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya çok sert yüklendi! "Hadi oradan..."

Cem Küçük, gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya çok sert yüklendi! "Hadi oradan..."

Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...

Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fatih Terim yan yana! Futbol dünyasının dikkatini çeken dev gece...

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic komşuya imzayı atıyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic komşuya imzayı atıyor!

Galatasaray, Inter'e açıklama yaptırdı! Hakan Çalhanoğlu için transfer sözleri

Galatasaray, Inter'e açıklama yaptırdı! Hakan Çalhanoğlu için transfer sözleri

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.