Galatasaray, Inter'e açıklama yaptırdı! Hakan Çalhanoğlu için transfer sözleri

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Galatasaray iddiaları çıkan Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer açıklaması geldi.

"HAKAN, BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Chivu, "Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" diyerek milli yıldıza olan güvenini dile getirdi.

GALATASARAY İDDİALARI VARDI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter'in 35 milyon Euro bonservis bedeli istediği biliniyor. Sarı-kırmızılıların Inter'e maksimum 15 milyon Euro verebileceği gelen haberler arasında.