Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla mağlup etti.Galatasaray teknik patronu Fatih Terim maçın ardından flaş transfer açıklamasında bulunmuştu.Tecrübeli teknik adam, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KAHVE GÖNDERMESİ

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları kahve fincanı fotoğrafıyla göndermede bulundu ancak Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi.

ÖNCE KİRALANACAK

Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak. Galatasaray iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı.