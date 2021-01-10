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Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.01.2021 16:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferi hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Finansal Fair Play problemi nedeniyle yüksek bonservis bedeli ödeyemeyecek Galatasaray, kiralama formulünü devreye sokacak.

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla mağlup etti.Galatasaray teknik patronu Fatih Terim maçın ardından flaş transfer açıklamasında bulunmuştu.Tecrübeli teknik adam, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KAHVE GÖNDERMESİ

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İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları kahve fincanı fotoğrafıyla göndermede bulundu ancak Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi.

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ÖNCE KİRALANACAK

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Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak. Galatasaray iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı.

SELAM YOLLADILAR!

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Yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray'da buluşmak isteyen İrfan Can Kahveci, transferine kolaylık sağlanması için kulübünden izin istedi. Taylan ve Oğulcan, Gençlerbirliği maçında gol sevinci sırasında yakın arkadaşları İrfan Can'a selam yollamıştı.


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