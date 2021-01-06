Galatasaray istikrar yakalayamadı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 16. maçında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Arda Turan, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Marcao, Etebo, Emre Kılınç ve talihsiz bir kaza geçiren Omar'dan yoksun olarak gittiği Konya deplasmanında 3 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon 4. mağlubiyetini aldı. Galatasaray aldığı sonucun yanında gösterdiği performansla da tepki topladı.

SERİ OLUŞTURAMIYOR

Fatih Terim'in öğrencileri bu sezon oynadıkları 16 maçlık periyotta galibiyet serisi oluşturmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip en fazla 3 defa üst üste kazanmayı başardı.

Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Fenerbahçe beraberliğinin ardından Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu.

Sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor sınavlarından galibiyetle çıkan sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 puan bırakmıştı. Ardından Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle yeni bir hava yakalayan Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında yeniden yenilgiyle tanışırken Göztepe ve Trabzon galibiyetlerinden sonra tekrar kayıplara başladı. Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından Konyaspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.