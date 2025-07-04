Galatasaray istiyordu, Sacha Boey dönmeyi reddetti! Yıldız isim Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı... İşte reddetme sebebi

Galatasaray'daki performansı sonrası Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan ancak burada beklentilerin altında kalan Sacha Boey için Sarı-Kırmızılılar tekrar devreye girerken bu isimden Galatasaray'a kötü haber geldi.

MARSİLYA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

HT Spor'un haberine göre, Sacha Boey, Fransız kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Boey'in, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği belirtildi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ KAPILARI KAPANDI

Eski takımı Galatasaray'a geri dönme olasılığı neredeyse tamamen ortadan kalkan Boey, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor.

TARAFTARI ÇOK KIZDIRDI

Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali bulunan Boey'in bu nedenle Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı ve kariyerini düşündüğü için Galatasaray'ı tercih etmediği kaydedildi. Bu durum sonrası sarı - kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray'ın eski yıldızı için sert ifadeler kullandı.