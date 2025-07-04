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Galatasaray istiyordu, Sacha Boey dönmeyi reddetti! Yıldız isim Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı... İşte reddetme sebebi

Galatasaray'da top koşturduğu dönemde özellikle takımdan ayrılmadan önce gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına giren ve Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey burada yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası bekleneni verememiş ve sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray'ın eski futbolcusunu tekrar kadroya katma girişimleri olurken Boey'in Sarı-Kırmızılılar'ı reddettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray istiyordu, Sacha Boey dönmeyi reddetti! Yıldız isim Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı... İşte reddetme sebebi
Berker İşleyen
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray'daki performansı sonrası Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan ancak burada beklentilerin altında kalan Sacha Boey için Sarı-Kırmızılılar tekrar devreye girerken bu isimden Galatasaray'a kötü haber geldi.

MARSİLYA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray istiyordu, Sacha Boey dönmeyi reddetti! Yıldız isim Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı... İşte reddetme sebebi 1

HT Spor'un haberine göre, Sacha Boey, Fransız kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Boey'in, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği belirtildi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ KAPILARI KAPANDI

Galatasaray istiyordu, Sacha Boey dönmeyi reddetti! Yıldız isim Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı... İşte reddetme sebebi 2

Eski takımı Galatasaray'a geri dönme olasılığı neredeyse tamamen ortadan kalkan Boey, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor.

TARAFTARI ÇOK KIZDIRDI

Galatasaray istiyordu, Sacha Boey dönmeyi reddetti! Yıldız isim Sarı-Kırmızılı taraftarları çok kızdırdı... İşte reddetme sebebi 3

Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali bulunan Boey'in bu nedenle Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı ve kariyerini düşündüğü için Galatasaray'ı tercih etmediği kaydedildi. Bu durum sonrası sarı - kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray'ın eski yıldızı için sert ifadeler kullandı.

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