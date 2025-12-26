Galatasaray istiyordu! Sadettin Saran'dan taraftarı mest edecek hamle: Öyle bir ismi getiriyor ki...

Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketliliğini korurken, sarı-lacivertli yönetimin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli planları netleşmeye başladı. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de çok sürpriz bir isim gündeme geldi.

ARA TRANSFERDE 2 İSİM

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için iki önemli isim üzerinde yoğunlaşıyor. Yönetim, gol yollarında etkili bir çözüm olarak Alexander Sörloth’u listesinde üst sıralara alırken, kanat rotasyonu için Ademola Lookman transferini bitirmek adına temaslarını sürdürüyor.

GELECEK SEZON HAZIRLIKLARI

Sarı-lacivertliler yalnızca mevcut sezonu değil, gelecek yılı da planlıyor. Bu doğrultuda dünya futbolunda ses getirecek bir yıldızın transfer edilmesi hedefleniyor. Yönetimin, taraftarı heyecanlandıracak üst düzey bir isim için şimdiden hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

F.BAHÇE BOMBAYI PATLATIYOR

Milliyet’in haberine göre, Mohamed Salah’ın “Liverpool'dan ayrılabilir” yönündeki iddiaları Fenerbahçe cephesinde büyük yankı uyandırdı. Galatasaray'ın bir istediği Salah için bu bilginin alınmasının hemen ardından sarı-lacivertlilerin, Mısırlı yıldızın menajeriyle temas kurduğu ve görüşmelerin bir süredir devam ettiği ifade ediliyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Salah’ın Liverpool kariyerini noktalama kararını netleştirmesi halinde, Fenerbahçe yönetiminin transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber edeceği konuşuluyor. Öte yandan, bu transfer gerçekleşmese bile kulübün gelecek sezon için Salah ayarında, üst düzey bir yıldızı mutlaka kadrosuna katma hedefinden vazgeçmeyeceği vurgulanıyor.