Galatasaray, Jacob Murphy'nin peşinde

Hücum bölgesine transfer döneminde bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da hedef belli oldu.

The Sun gazetesinin haberine göre Galatasaray, Newcastle United forması giyen İngiliz futbolcu Jacob Murphy'i, kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan Avrupa'dan ve İngiltere'den Southampton, Leeds United, Burnley ve Watford'ın, Murphy'yi transfer etmek istediği ve Newcastle'daki geleceğinin netleşmesini beklediği ifade edildi.

JACOB MURPHY'NİN PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla toplamda 31 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

(AJANSSPOR)

