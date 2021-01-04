Galatasaray, Jean Michael Seri için görüşmelere başladı!

Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir kez daha eski oyuncusu Jean Michael Seri'ye yöneldi.İngiliz Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Seri'yi yarım sezon kiralamak için Fulham ile görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi Seri ile her konuda anlaşma sağladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK...

Africafootunited'ın haberinde ise Galatasaray'ın Seri'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğine yer verildi.

İNGİLTERE'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Fulham'da bu sezon forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli orta saha, takımıyla birlikte sadece 119 dakika sahada kalmıştı.Geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 37 karşılaşmaya çıkan Seri, 2 gol ve 4 asistlik bir performans göstermişti.

INSTAGRAM'DA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Jean Michael Seri'nin Instagram hesabında hala 'Galatasaray futbolcusu' yazması dikkat çekti. Instagram'ı pek aktif kullanmayan ve son paylaşımını 20 Kasım'da yapan Seri'nin 266 bin takipçisi bulunuyor.