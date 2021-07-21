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Galatasaray Jens Stryger Larsen transferini bitirdi!

21.07.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan basını, Galatasaray'ın sağ bek Jens Stryger Larsen için Udinese ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladığını duyurdu.

Galatasaray Jens Stryger Larsen transferini bitirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve maddi olarak ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, sağ bek hedefi Jens Stryger Larsen'in transferini bitiriyor.

İtalya'da Sky'ın haberine göre ilk teklifi 3 milyon euro olan sarı-kırmızılılar, yapılan pazarlıkların ardından Udinese ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı.

Watford ve West Ham'ın da transfer hedeflerinden biri olduğu kaydedilen 30 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Avrupa'da oynamak istediği için tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı da kaydedildi.

Galatasaray, tecrübeli sağ beke yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde Bröndby'de başlayan Larsen, 2013'te önce ülkesinde Nordsjaelland'a geçiş yaptı, ardından 1 sene sonra 670 bin euroya Austria Wien'e transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren Danimarkalı, 2017'de 500 bin euro bedelle Udinese'ye imza attı. Udinese'de 140 maça çıkan Larsen, 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı. Danimarka Milli Takımı ile Euro 2020'de boy gösteren Larsen, 42 kez milli olurken, 2 kez ağları sarstı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Jens Stryger Larsen
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