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Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı! Maaşı şaşkınlık yarattı

Yeni sezon öncesi hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Jhon Duran transferindeki maddi detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kolombiyalı golcünün yüksek maaş maliyetini çözmek adına sürpriz bir kulüple ortak ödeme planı üzerinde el sıkıştığı ve transferde büyük bir finansal avantaj sağladığı ortaya çıktı.

Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı! Maaşı şaşkınlık yarattı
Emre Şen

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, hücum bölgesi için listesine aldığı Jhon Duran transferinde önemli bir eşiği daha aştı. Yıldız oyuncunun transferindeki en büyük engel olarak gösterilen astronomik maaş beklentisi, sarı-kırmızılı yönetimin devreye soktuğu akılcı bir stratejiyle çözüme kavuşturuluyor.

GALATASARAY'IN LİMİTİ 4 MİLYON EURO

Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı! Maaşı şaşkınlık yarattı 1

Transfer komitesinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Kolombiyalı golcünün maliyeti takımın bütçe sınırlarına çekildi. Kulüp içindeki maaş dengesini korumak ve finansal fair-play kurallarını ihlal etmemek adına oldukça hassas davranan Galatasaray yönetimi, Jhon Duran için kasasından yıllık en fazla 4 milyon Euro garanti ücret çıkarma kararı aldı. Oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların ödeyeceği bu tavan rakam üzerinden mutabakat sağlandı.

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Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı! Maaşı şaşkınlık yarattı 2

Transferin asıl çarpıcı detayı ise oyuncunun talep ettiği yüksek maaşın geri kalan kısmının nasıl ödeneceği konusunda ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre; Jhon Duran operasyonunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr da denkleme dahil oldu.

Yapılan üçlü anlaşma ve özel şartlar çerçevesinde, Kolombiyalı golcünün 4 milyon Euro'yu aşan ve dudak uçuklatan maaşının geri kalan tüm maliyetini Al Nassr kulübü üstlenecek. Bu finansal ortaklık sayesinde Galatasaray, bütçesini sarsmadan dünya çapında bir ismi hücum hattına monte etmeye çok yaklaşmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Jhon Duran
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