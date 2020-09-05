Galatasaray Josef de Souza transferinde mutlu sona yaklaştı

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, orta saha için transferleri beklerken G.Saray için fırsat kapıları açıldı. Arap basınında çıkan haberlere göre; F.Bahçe’nin eski futbolcusu Josef (31), Suudi Kulübü Al Ahli’yle sözleşmesini feshetti. Oyuncunun, sözleşmesine bütün ödemelerin zamanında yapılması konusunda bir madde koydurduğu, bu yükümlülüğü kulübün yerine getirmemesi üzerine tek taraflı fesih hakkını kullandığı belirtildi.

12 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray da bu fırsat transferini değerlendirmeye karar verdi. 2018’de Fenerbahçe’den Al Ahli’ye 12 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı yıldızın, kulübüyle 2021’e kadar mukavelesi bulunuyordu. Ancak bu sözleşmenin geçerliliği kalmadı. Önümüzdeki günlerde Josef de Souza’nın resmen açıklanması bekleniyor.

CEZA YEMEMEK İÇİN

Galatasaray, en fazla harcama limitine sahip kulüp olmasına rağmen transferde dikkatli hareket ediyor. UEFA’yla yapılan Finansal Fair Play anlaşması, 1 sezon sonra bitecek. O tarihte daha cesur adımlar atılabilecek. Yönetim, UEFA’dan ceza yememek için, fırsat transferlerini kovalıyor. Ancak adı İngiliz kulüpleriyle anılan Brezilyalı stoper Marcao, 20 milyon euro civarında bir rakama satılabilirse, Aslan daha rahat olacak. (AKŞAM)

