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Galatasaray Joshua King ile anlaştı iddiası

24.04.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattına flaş bir ismi eklemek istiyor. Cimbom, uzun süredir gündeminde yer alan Everton'lı golcü futbolcu Joshua King'in transferinde sona yaklaşıyor. 26 yaşındaki yıldız golcüyle Fenerbahçe de ilgileniyordu.

Galatasaray Joshua King ile anlaştı iddiası

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, kiralık olarak Everton forması giyen Joshua King'i kadrosuna katmak istiyor.

Sarı kırmızılı takımın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Josh King ile, İngiliz medyası Galatasaray'ın anlaştığını iddia etti. Haberde uzun vadeli sözleşme imzalanması yönünde görüşüldüğü ifade edildi.

Devre arasında Everton'a katılan golcü, bu sezon 10 Premier Lig maçında oynayabildi. King'in Everton ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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alın alın.alın ki fenere gekmesin bu kazma

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