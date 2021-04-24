Galatasaray Joshua King ile anlaştı iddiası

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, kiralık olarak Everton forması giyen Joshua King'i kadrosuna katmak istiyor.

Sarı kırmızılı takımın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Josh King ile, İngiliz medyası Galatasaray'ın anlaştığını iddia etti. Haberde uzun vadeli sözleşme imzalanması yönünde görüşüldüğü ifade edildi.

Devre arasında Everton'a katılan golcü, bu sezon 10 Premier Lig maçında oynayabildi. King'in Everton ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.



