Ayak bastı, ilk hedefi Galatasaray oldu! Vitor Pereira’dan o yıldıza kanca

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, yeni görevine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının, transfer listesinin üst sıralarına Galatasaray’ın dikkat çeken yıldızlarından Noa Lang'ı aldığı öne sürüldü. Henüz sezon planlaması şekillenirken gelen bu hamle, kulislerde büyük ses getirdi.

Burak Kavuncu
Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang'a bir talip de İngiltere'den geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözünü Lang'a diktiği belirtildi.

İTALYANLAR YAZDI!

IL Gazzettino'nun geçtiği habere göre sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren oyuncuya Pereira’nın özel bir ilgi gösterdiği belirtiliyor. Portekizli teknik adamın, oyun sistemine uygun gördüğü ismi kadrosunda görmek istediği ve bu doğrultuda yönetimle temas kurduğu ifade ediliyor.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Galatasaray cephesinin nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Yönetimin gelecek tekliflere açık olup olmayacağı ve oyuncunun kariyer planlaması, sürecin seyrini belirleyecek en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR...

Hollandalı oyuncunun Galatasaray kariyerine etkili bir başlangıç yaptığı vurgulanan haberde, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın yanı sıra İtalya'dan Atalanta'nın ilgilendiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer İtalya Vitor Pereira son dakika atalanta galatasaray Nottingham Forest Noa Lang
