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Galatasaray Juventus'un yıldızı Paul Pogba'yı sağlık kontrolünden geçirdi, transferden vazgeçti!

01.09.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer temaslarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da orta saha mevki için gaza basılırken, gündeme gelen isimlerden olan Paul Pogba için çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray'da öncelikle hedef orta saha transferi...

Sarı-Kırmızılılar orta saha bölgesi için temaslarına hız kesmeden devam ederken, son olarak gündeme gelen isim Juventus'un yıldız ismi Paul Pogba olmuştu. Galatasaraylı kurmaylar yıldız oyuncu için sürpriz bir hamlede bulunurken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

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İddiaya göre; Galatasaray, Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Fransız futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirdi.

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba, Galatasaray'a transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçti ama sonuçlar, sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

TRANSFER İPTAL

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Yurt dışında kontrolden geçen Pogba'nın kontrollerinde olumsuz bulgulara rastlandı ve Galatasaray, 30 yaşındaki Fransız yıldızın transferinden vazgeçti.

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