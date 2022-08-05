Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Aija Jurjane'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Aija Jurjane'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta geçiren Jurjane'nin bir sezonluğuna kadroya katıldığı bildirildi.

Türkiye'de daha önce İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen 34 yaşındaki uzun forvet, geçen sezon BOTAŞ formasıyla ligde 27 maçta 9,4 sayı, 5,4 ribaunt, 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

