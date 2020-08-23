Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarafından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün sabah yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda ekipten bir personelde pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Personelin klinik bir şikayetinin olmadığı ve izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı belirtildi.
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