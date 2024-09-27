Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilki gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Gerçekleştirilen kura ile Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri de belli oldu.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi Nyon'da yapıldı. Temsilcimiz, A Grubu'nda Olympique Lyon, VfL Wolfsburg ve AS Roma ile birlikte yer aldı.
A Grubu:
Olympique Lyon, VfL Wolfsburg, AS Roma, Galatasaray
B Grubu:
Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic
C Grubu:
Bayern Münih, Arsenal, Juventus, Vålerenga
D Grubu:
Barcelona, Manchester City, St. Pölten, Hammarby
Gruplarda ilk maçlar 8-9 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak.