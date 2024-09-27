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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 15:19
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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak bir ilki gerçekleştiren Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri Nyon'da gerçekleştirilen kura ile belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilki gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Gerçekleştirilen kura ile Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri de belli oldu.

RAKİPLER BELLİ OLDU

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi Nyon'da yapıldı. Temsilcimiz, A Grubu'nda Olympique Lyon, VfL Wolfsburg ve AS Roma ile birlikte yer aldı.

GRUPLAR ŞÖYLE OLUŞTU:

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A Grubu:
Olympique Lyon, VfL Wolfsburg, AS Roma, Galatasaray

B Grubu:
Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic

C Grubu:
Bayern Münih, Arsenal, Juventus, Vålerenga

D Grubu:
Barcelona, Manchester City, St. Pölten, Hammarby

Gruplarda ilk maçlar 8-9 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak.

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