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Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un rotasyonlu kadroyla çıktığı mücadeleden 5-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, bıraktıkları yerden devam etti.

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet
Emre Şen

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.

GALATASARAY KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet 1

Okan Buruk'un bolca rotasyon uyguladığı mücadeleyi Galatasaray çok rahat bir tempoda kazanmayı bildi. Sarı-kırmızılıların gollerini; Berkan Kutlu, Zaniolo, Derrick Köhn ve Metehan Baltacı kaydetti.

SIRADAKİ HAZIRLIK MAÇI ADMIRA WACKER’LE

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet 2

Sarı-kırmızılı ekip, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Temmuz’da Admira Wacker ile ikinci maçında ise 23 Temmuz’da Cagliari Calcio ile karşılaşacak. Avusturya etabının ardından İstanbul’a dönecek sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz’da RAMS Park’ta Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK MAÇI TAKİP ETTİ

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet 3

Müsabakayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, protokol tribününden takip etti. Eski futbolcu Mesut Özil de mücadeleyi tribünden izledi. Maç öncesinde Başkan Dursun Özbek ile Mesut Özil tokalaştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet 4

Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanan müsabakaya iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.

VICTOR OSIMHEN TEZAHÜRATI

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in transferinin yapılması için tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ’Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor’ tezahüratını maç içinde ara ara yaparak, bu transferi istediklerini dile getirdi.

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