Galatasaray, kaleci Aykut Özer ile ilgileniyor

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Giresunspor’un kalesini Galatasaray’ın 25 yaşındaki eldiveni Okan Kocuk’a emanet etmek istediği iddia edilirken, sarı-kırmızılı takımın da Okan’ın gitmesi durumuna karşı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yedeği olarak Fatih Karagümrük’ten ayrılan Aykut Özer ile ilgilendiği öğrenildi.

Aykut için Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının da ilgisi var. 28 yaşındaki kaleci Karagümrük'te geçtiğimiz sezon 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 10 resmi karşılaşmada görev aldı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

