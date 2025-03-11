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  4. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in hakeme söylediği sözler ortaya çıktı! "Sıkıyorsa gir içeri"

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in hakeme söylediği sözler ortaya çıktı! "Sıkıyorsa gir içeri"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 12:11
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında maçın hakemi Yasin Kol ile tartışma yaşamış ve itirazlarda bulunmuştu. Yaşanan tartışma sonrası yedek kaleci Günay Güvenç kırmızı kart görmüştü. Sarı-kırmızılı kalecinin hakeme söyledikleri ortaya çıktı.

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in hakeme söylediği sözler ortaya çıktı! "Sıkıyorsa gir içeri"
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da, Günay Güvenç'in Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'a söyledikleri ortaya çıktı. Soyunma odası koridorunda yaşanan tartışmanın ardından direkt olarak kırmızı kart gören Günay Güvenç'in ifadeleri yayınlandı.

OKAN BURUK VE GÜNAY GÜVENÇ'TEN TEPKİ

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a maçın devre arasında yoğun itirazlarda bulunmuştu.

"SIKIYSA GİR İÇERİ!"

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Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, maçın hakemi Yasin Kol'a, "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dedi. Bu lafın üzerine olay yerinde bulunan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun duruma müdahale ettiği, ardından da ikili arasında küfürlü tartışma yaşandığı vurgulandı. Hakem Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği ifade edildi.

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Günay Güvenç galatasaray
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