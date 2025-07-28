Galatasaray kalecisine kavuşuyor! Okan Buruk, Ederson ile görüntülü görüşüp ikna etti

Galatasaray kaleci transferini bitiriyor. Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi emanet edebileceği bir isim arayan sarı-kırmızılılar Ederson'u buldu.

MANCHESTER CITY AYRILIĞA İZİN VERDİ

Guardiola'nın ayrılık için onay verdiği Ederson için Manchester City kulübü 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Osimhen transferinin ardından bu bedeli aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Okan Buruk'un defalarca görüntülü konuşma yaptığı Ederson, Galatasaray'ın önerdiği sözleşme teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.