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Galatasaray kalecisine kavuşuyor! Okan Buruk, Ederson ile görüntülü görüşüp ikna etti

Galatasaray kalecisine kavuşuyor... Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni bir isim arayışında olan sarı-kırmızılılar kararını verdi. Manchester City'den ayrılması gündemde olan Ederson ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, İngiliz kulübüyle pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Galatasaray kalecisine kavuşuyor! Okan Buruk, Ederson ile görüntülü görüşüp ikna etti
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray kaleci transferini bitiriyor. Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi emanet edebileceği bir isim arayan sarı-kırmızılılar Ederson'u buldu.

MANCHESTER CITY AYRILIĞA İZİN VERDİ

Galatasaray kalecisine kavuşuyor! Okan Buruk, Ederson ile görüntülü görüşüp ikna etti 1

Guardiola'nın ayrılık için onay verdiği Ederson için Manchester City kulübü 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Osimhen transferinin ardından bu bedeli aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray kalecisine kavuşuyor! Okan Buruk, Ederson ile görüntülü görüşüp ikna etti 2

Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Okan Buruk'un defalarca görüntülü konuşma yaptığı Ederson, Galatasaray'ın önerdiği sözleşme teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Ederson
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