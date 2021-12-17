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Galatasaray kaleciyi Arsenal'de buldu

17.12.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kaleci transferinde İrfan Can dışında Arsenal'den Leno ve Napoli'den Meret'i de düşünürken defans için Salcedo ismi geçiyor.

Galatasaray kaleciyi Arsenal'de buldu
Bernd Leno

Bernd Leno

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Arsenal
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Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken bu konuda en hareketli kulüplerin başında Galatasaray geliyor.

Aslan, Muslera'nın sakatlığı sonrası önceliği kaleci transferine verirken hem yerli hem yabancı file bekçilerin durumu yakından takip ediliyor. Göztepe kalecisi İrfan Can ile ilgilenen Aslan'ın yabancı kaleci meselesine de sıcak baktığı öğrenildi.

Arsenal'in 29 yaşındaki kalecisi Bernd Leno ve Napoli'nin 24 yaşındaki kalecisi Alex Meret adaylar arasında.

SAVUNMAYA TAKVİYE

Aslan'da savunmaya takviyenin de gündemde olduğu Luyindama'nın satılacaklar listesine eklediği gelen haberler arasında...

Meksika basınındaki habere gören sarıkırmızılılar Tigres'ten Carlos Salcedo için devreye girdi. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2022 Aralık'ta sona eriyor.

G.SARAY'A SÜPRİZ TEKLİF

Diğer yandan Avrupa'dan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İskoç ekibi Rangers, Morutan için İstanbul ekibinin kapısını çalarken görüşmelerin sonucu merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC
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