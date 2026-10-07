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Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de en son Trabzonspor'a kaybetti. Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile mücadeleye devam ediyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Galatasaray
Cuma 20:00
09.10.2026
Kasımpaşa
Stadyum: RAMS Park Yayın: beIN Sports

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla RAMS Park sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 saat 20:00'de RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Lig Durumu

Galatasaray

2. Trendyol Süper Lig
O
6
G
4
B
1
M
1
P
13
13
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+3
Averaj

Kasımpaşa

8. Trendyol Süper Lig
O
6
G
2
B
4
M
0
P
10
7
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Galatasaray 13 / 10
Kasımpaşa 7 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Galatasaray İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
6 – 4
Kasımpaşa Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
4 – 2

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 13 puanla 2. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Galatasaray M G G G G

tüm kulvarlar

  • 02.10.2026 Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 09.09.2026 Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M
  • 04.09.2026 İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
Kasımpaşa B G B B G

tüm kulvarlar

  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
  • 13.09.2026 Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 30.08.2026 İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B
  • 22.08.2026 Arca Çorum FK 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Kasımpaşa ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile istikrarlı bir performans gösterdi.

Eksik Oyuncular

Galatasaray

3 eksik
Roland Sallai Sakat Adale Problemi
Wilfried Singo Sakat Adale Problemi
Lesley Ugochukwu Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Kasımpaşa

1 eksik
Kamil Ahmet Çörekçi Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

Galatasaray kadrosunda Roland Sallai (Sakat - Adale Problemi), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi) ve Lesley Ugochukwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 2 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Ismail Jakobs Ismail Jakobs Galatasaray 0 Gol 1 Asist
Adrian Benedyczak Adrian Benedyczak Kasımpaşa 4 Gol 2 Asist
Claudio Winck Claudio Winck Kasımpaşa 0 Gol 2 Asist
Güven Yalçın Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist
Adam Arous Adam Arous Kasımpaşa 0 Gol 1 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.

İkili Rekabet
2 Galatasaray
2 Beraberlik
1 Kasımpaşa
  • 17.05.2026 Kasımpaşa 1-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig
  • 21.12.2025 Galatasaray 3-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 02.03.2025 Kasımpaşa 3-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig
  • 28.09.2024 Galatasaray 3-3 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 17.03.2024 Kasımpaşa 3-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 2, Kasımpaşa 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 13, Kasımpaşa 10 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?

9 Ekim 2026.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

20:00.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında hangi oyuncular eksik?

Roland Sallai, Wilfried Singo, Lesley Ugochukwu, Kamil Ahmet Çörekçi.

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ligde kaç puanı var?

Galatasaray 13 puanla 2. sırada, Kasımpaşa 10 puanla 8. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa galatasaray
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