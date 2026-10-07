Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla RAMS Park sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 saat 20:00'de RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 13 puanla 2. sırada.
Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.
Galatasaray, son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Kasımpaşa ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile istikrarlı bir performans gösterdi.
Galatasaray kadrosunda Roland Sallai (Sakat - Adale Problemi), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi) ve Lesley Ugochukwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 2, Kasımpaşa 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 13, Kasımpaşa 10 gol attı.
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