Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Galatasaray Cuma 20:00 Kasımpaşa

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla RAMS Park sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa, 9 Ekim 2026 saat 20:00'de RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Lig Durumu Galatasaray 2. Trendyol Süper Lig O 6 G 4 B 1 M 1 P 13 13 Attığı Gol 10 Yediği Gol +3 Averaj Kasımpaşa 8. Trendyol Süper Lig O 6 G 2 B 4 M 0 P 10 7 Attığı Gol 5 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Galatasaray 13 / 10 Kasımpaşa 7 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı G Galatasaray İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 6 – 4 K Kasımpaşa Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 4 – 2

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 13 puanla 2. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Galatasaray M G G G G tüm kulvarlar Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M

İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig G Kasımpaşa B G B B G tüm kulvarlar Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B

Arca Çorum FK 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Kasımpaşa ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile istikrarlı bir performans gösterdi.

Eksik Oyuncular Galatasaray 3 eksik Roland Sallai Wilfried Singo Lesley Ugochukwu Kasımpaşa 1 eksik Kamil Ahmet Çörekçi

Galatasaray kadrosunda Roland Sallai (Sakat - Adale Problemi), Wilfried Singo (Sakat - Adale Problemi) ve Lesley Ugochukwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 2 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Ismail Jakobs Galatasaray 0 Gol 1 Asist Adrian Benedyczak Kasımpaşa 4 Gol 2 Asist Claudio Winck Kasımpaşa 0 Gol 2 Asist Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist Adam Arous Kasımpaşa 0 Gol 1 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.

İkili Rekabet 2 Galatasaray 2 Beraberlik 1 Kasımpaşa Kasımpaşa 1-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 3-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 3-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 3-3 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 3-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 2, Kasımpaşa 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Galatasaray 13, Kasımpaşa 10 gol attı.