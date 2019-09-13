Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? (beIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

Milli maç arasından sonra Süper Lig’in 4. haftası Galatasaray Kasımpaşa maçı ile başlıyor. Sar Kırmızılıların evinde oynayacağı maça taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor ki taraftarlar özellikle Falcao olmak üzere yeni transferleri sahada görmek istiyorlar. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta ve canlı yayın beINsport ile beraber hangi alternatif kanallarda olacak? GALATASARAY KASIMPAÇA MAÇI SAAT KAÇTA? Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık ve ekibi yönetecek. GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN (ALTERNATİF KANALLAR) Bu akşam statta olamayacak olan sarı kırmızı taraftarla, Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz. GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (20.30) Alternatif Kanallar:

Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.

Bosna Hersek = SportKlub 3 Serbia

Brunei = beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia

Kamboçya= beIN Sports Connect

Kanada = beIN SPORTS CONNECT Canada

Hırvatistan = Sportklub 3 Croatia

Hong Kong = beIN Sports 1 Hong Kong, beIN Sports Connect Hong Kong, Now Player

Macaristan = Sport 2

Laos = beIN Sports Connect

Makedonya = SportKlub 3 Serbia

Malezya = beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Karadağ = SportKlub 3 Serbia

Yeni Zelanda = beIN Sports Connect New Zealand

Portekiz = Sport TV2, Sport TV LIVE

Sırbistan = SportKlub 3 Serbia

Singapur = beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Malaysia

Slovenya = Sportklub 3 Slovenia

Tayland = beIN Sports Connect

ABD = Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT MUHTEMEL 11’LER Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, N'Zonzi, Babel, Lemina, Belhanda, Feghouli, Falcao Kasımpaşa: Fatih, Ben Youssef, Hafez, Veysel, Popov, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Khalili, Aytaç, Thiam, Mustafa Pektemek FATİH TERİM YOK Galatasaray'da Jean Michael Seri, Florin Andone ve Emre Mor cezaları, Emre Akbaba ise sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim ise aldığı ceza nedeniyle mücadeleyi tribünden takip edecek.

Kasımpaşa’da ise Loret Sadiku ve David Pavelka kadroda olamayacak. MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU Galatasaray karşılaşma öncesinde 4 puan ve –1 averajla ligin 4. sırasında yer alırken Kasımpaşa 1 puan ve –4 averajla 16. Sırada bulunuyor. Galatasaray son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans gösterirken Kasımpaşa 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik yaşadı. İstatistikler: Galatasaray ve Kasımpaşa arasında oynanan 30 Süper Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti (6B 5M). Galatasaray ve Kasımpaşa'nın geçen sezon ligde oynadığı iki maç da Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar Eylül 2009-Ağustos 2012 arasındaki beş maçlık seriden bu yana, Süper Lig'de rakibi karşısında art arda üç galibiyet elde edemedi. Kasımpaşa'yı ağırladığı son altı lig maçında rakibine iki kez yenilen Galatasaray (4G), bundan önceki dokuz iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı (5G 3B). Süper Lig'de evinde 37 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (31G 6B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Galatasaray'ı seyircisi önünde mağlup etmeyi başaran son Süper Lig takımı Kasımpaşa'ydı (Mayıs 2017'de 1-3).