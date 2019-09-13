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Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? (beIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

FUTBOL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 4. hafta Galatasaray Kasımpaşa maçı ile başlıyor. Milli maç arası öncesi flaş transferlere imza atan Galatasaray evinde kazanmak, taraftar da Falcao’yu izlemek istiyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta ve canlı yayın beINsport ile beraber hangi alternatif kanallarda olacak?

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? (beIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

Milli maç arasından sonra Süper Lig’in 4. haftası Galatasaray Kasımpaşa maçı ile başlıyor. Sar Kırmızılıların evinde oynayacağı maça taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor ki taraftarlar özellikle Falcao olmak üzere yeni transferleri sahada görmek istiyorlar. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta ve canlı yayın beINsport ile beraber hangi alternatif kanallarda olacak?

GALATASARAY KASIMPAÇA MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık ve ekibi yönetecek.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN (ALTERNATİF KANALLAR)

Bu akşam statta olamayacak olan sarı kırmızı taraftarla, Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (20.30)

Alternatif Kanallar:
Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.

Bosna Hersek = SportKlub 3 Serbia
Brunei = beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia
Kamboçya= beIN Sports Connect
Kanada = beIN SPORTS CONNECT Canada
Hırvatistan = Sportklub 3 Croatia
Hong Kong = beIN Sports 1 Hong Kong, beIN Sports Connect Hong Kong, Now Player
Macaristan = Sport 2
Laos = beIN Sports Connect
Makedonya = SportKlub 3 Serbia
Malezya = beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia
Karadağ = SportKlub 3 Serbia
Yeni Zelanda = beIN Sports Connect New Zealand
Portekiz = Sport TV2, Sport TV LIVE
Sırbistan = SportKlub 3 Serbia
Singapur = beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Malaysia
Slovenya = Sportklub 3 Slovenia
Tayland = beIN Sports Connect
ABD = Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, N'Zonzi, Babel, Lemina, Belhanda, Feghouli, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Ben Youssef, Hafez, Veysel, Popov, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Khalili, Aytaç, Thiam, Mustafa Pektemek

FATİH TERİM YOK

Galatasaray'da Jean Michael Seri, Florin Andone ve Emre Mor cezaları, Emre Akbaba ise sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim ise aldığı ceza nedeniyle mücadeleyi tribünden takip edecek.

Kasımpaşa’da ise Loret Sadiku ve David Pavelka kadroda olamayacak.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU

Galatasaray karşılaşma öncesinde 4 puan ve –1 averajla ligin 4. sırasında yer alırken Kasımpaşa 1 puan ve –4 averajla 16. Sırada bulunuyor.

Galatasaray son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans gösterirken Kasımpaşa 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik yaşadı.

İstatistikler:

Galatasaray ve Kasımpaşa arasında oynanan 30 Süper Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti (6B 5M).

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın geçen sezon ligde oynadığı iki maç da Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar Eylül 2009-Ağustos 2012 arasındaki beş maçlık seriden bu yana, Süper Lig'de rakibi karşısında art arda üç galibiyet elde edemedi.

Kasımpaşa'yı ağırladığı son altı lig maçında rakibine iki kez yenilen Galatasaray (4G), bundan önceki dokuz iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı (5G 3B).

Süper Lig'de evinde 37 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (31G 6B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Galatasaray'ı seyircisi önünde mağlup etmeyi başaran son Süper Lig takımı Kasımpaşa'ydı (Mayıs 2017'de 1-3).

Süper Lig'de 10 maçtır kazanamayan Kasımpaşa (3B 7M), bu alanda ligin devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Lacivert beyazlılar en son Mayıs-Kasım 2010 arasında bundan daha uzun bir kazanamama serisi yaşadı (12 maç).

Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan (2B 9M) ve son beş maçını kaybeden Kasımpaşa, en son ligden düştüğü 1963/64 sezonunda dış sahada bundan daha uzun yenilgi serisi yaşadı (7 maç).

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Göztepe'nin ardından en az golü kaydeden üç ekipten biri olan Kasımpaşa (2, Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile birlikte), aynı zamanda Göztepe'nin ardından gole çevirme oranı en düşük takım (%6).

Süper Lig'de sezonun ilk üç haftasında pas isabet yüzdesi en yüksek takım Galatasaray (%87,3).

Ligde forma giydiği son iki maçta iki gol atan Ryan Babel, Süper Lig kariyerindeki ikinci üç maçlık serisini tamamlamak için sahaya çıkacak. Hollandalı yıldız geçen sene Eylül ayında Beşiktaş formasıyla art arda üç maçta gol kaydetmişti.

Kasımpaşa'nın 11 Ağustos 2018'den bu yana Süper Lig deplasmanlarında attığı 22 golün tamamı yabancı oyunculardan gelirken; lacivert beyazlı formayla dış sahada rakip fileleri havalandıran son Türk oyuncu Tarkan Serbest (vs Rizespor).

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gündüzden hakemi bağlayın şikesaraylılar 8 kişi bıraksın kasımpaşayı yoksa yenemezsiniz.
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