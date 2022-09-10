Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 yaparak sürdürdükleri idmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.



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