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Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının saati değişti

12.02.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının saati değişti

Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatinin değişmesinin ardından TFF, Beşiktaş'ın başvurusu üzerine Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini de değiştirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın saatinde değişiklik yapıldı.

Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19:00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maçın başlama saati 16:00 olarak güncellendi.

BEŞİKTAŞ MAÇININ DA SAATİ DEĞİŞTİ

Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacağı açıklanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı da saat 16:00'ya alındı. Beşiktaş yönetimi ülke için verilen kar alarmı sonrası TFF'ye maçın saatinin değişikliği için başvuruda bulunmuştu.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ulan tff ne şimdi bu sikedir yapılan kabul etmiyoruz biz fenrbahcelilik. Olarak eksi 15 derede sivasta oynadık ne oldu şimdi bu maç saati değişikliği tff in bir devamedilebilirligi kalmamıştır lütfen istifa
galatasaray ne derse o olur
Sivasta 19 istanbulda 16

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