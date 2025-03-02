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Galatasaray Kasımpaşa'yı da yenemedi! Sarı-Kırmızılılar'dan son 6 maçta inanılmaz istatistik

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 18:52
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Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray negatif anlamda inanması güç bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Kasımpaşa'yı da yenemedi! Sarı-Kırmızılılar'dan son 6 maçta inanılmaz istatistik

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken mücadele karşılıklı atılan gollerle 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

İNANILMAZ İSTATİSTİK

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Son haftalarda oynanan futbolla tepkileri çeken Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmada da kazanamazken maçında tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta sadece bir kez galip gelmiş oldu.

İŞTE O MAÇLAR...

1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

2-1 Rizespor (Süper Lig)

2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)

3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
3 - 3
Galatasaray Galatasaray

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