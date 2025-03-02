Galatasaray Kasımpaşa'yı da yenemedi! Sarı-Kırmızılılar'dan son 6 maçta inanılmaz istatistik

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken mücadele karşılıklı atılan gollerle 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Son haftalarda oynanan futbolla tepkileri çeken Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmada da kazanamazken maçında tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta sadece bir kez galip gelmiş oldu.
1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)
2-1 Rizespor (Süper Lig)
2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)
0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)
0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)
3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)
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