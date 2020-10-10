Galatasaray kavga iddialarını yalanladı

Galatasaray Kulübü, dün Ümit Milli Futbol Takımı ile yapılan antrenman maçında çıkan tartışmada oyuncuları Marcao'nun milli oyuncu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve bu nedenle müsabakanın da tamamlanamadığı yönündeki haberi yalanladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımı’mızın, Süper Lig’de oynayacağı Alanyaspor müsabakası hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takımı’mız ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynadığı maça ilişkin yapılan haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır. İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim’in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas’a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır" denildi.

(İHA)

