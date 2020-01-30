SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Kayserispor mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, günü tedaviyle geçirdi. Henry Onyekuru, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Florin Andone ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, günü tedaviyle geçirdi. Henry Onyekuru, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Florin Andone ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Maçlara koronavirüs engeli! Federasyon açıkladıMaçlara koronavirüs engeli! Federasyon açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao Spor Toto Süper Lig Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Galatasaray Boluspor'dan transfer yaptı

Galatasaray Boluspor'dan transfer yaptı

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Paris’e gitti

Steven Nzonzi'den flaş karar

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

İşte Falcao'nun son durumu!

Galatasaray, Boluspor’un genç yeteneği Erkan Süer’i transfer etti

Galatasaray Boluspor'dan transfer yaptı

Galatasaray'da Mbaye Diagne gelişmesi

Galatasaray'da Diagne gelişmesi

Galatasaray'a Monaco'dan Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Galatasaray'a çifte müjde! Onyekuru ve Andone takımla çalıştı

G.Saray'a çifte müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.