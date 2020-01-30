Galatasaray'da Kayserispor mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, günü tedaviyle geçirdi. Henry Onyekuru, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Florin Andone ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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