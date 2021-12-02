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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi

02.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu, Süper Lig'de 14 maçta 3 gol 1 asist yaparken; Avrupa UEFA Ligi'nde ise 3 gol, 4 asistlik performansa imza attı.

23 yaşındaki Aktürkoğlu, 2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu.

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM"

Sarı kırmızılı takımla imzaladığı yeni mukavelenin ardından açıklamalarda bulunan yetenekli oyuncu, "Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de en başından beri soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. İlk günden beri bana inandığı, güvendiği ve şans verdiği için Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. İlk günden beri elimden gelen her şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray’a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum.” dedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.

Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Kerem Aktürkoğlu, 2019-2020 Sezonu'nda çıktığı toplam 34 resmi maçta ise 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

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2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu.

Galatasaray’da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu’nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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