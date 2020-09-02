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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu için toplam 3 milyon 650 bin TL sabit ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.

YILLIK ÜCRET DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE

2020-2021: 850 bin TL
2021-2022: 900 bin TL
2022-2023: 950 bin TL
2023-2024: 950 bin TL

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SÖZLEŞME DETAYLARI

Sözleşmesi 1 Eylül itibariyle geçerli olan Kerem için son kulübü Erzincanspor'a futbolcunun oynadığı dönemdeki vergilerin yatırıldığı öğrenildi.21 yaşındaki hücum oyuncusunun uzun süredir Florya'da idmanlara çıktığı belirtiliyordu.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK UMUTLUYUM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 3. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor’un play-off’larla TFF 2. Lig’e yükselmesine büyük katkı veren genç futbolcu, toplam 33 resmi müsabakaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu çıktığı 33 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Futbola Gölcükspor’da başlayan Kerem, 2013’te Hisareynspor’a transfer oldu. 2014 yılında Medipol Başakşehir’in altyapısına katıldı ve 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Burada U19 ve U21 kategorilerinde forma giydi. Kerem daha sonra 2016-2017 sezonunda TFF 3. Lig takımlarından Bodrumspor’da şampiyonluk yaşadı. Başarılı futbolcu 2018-2019 sezonunda da yine TFF 3. Lig’de Karacabey Belediyespor ile oynadı.

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