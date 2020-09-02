Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu için toplam 3 milyon 650 bin TL sabit ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.

YILLIK ÜCRET DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE

2020-2021: 850 bin TL

2021-2022: 900 bin TL

2022-2023: 950 bin TL

2023-2024: 950 bin TL

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sözleşmesi 1 Eylül itibariyle geçerli olan Kerem için son kulübü Erzincanspor'a futbolcunun oynadığı dönemdeki vergilerin yatırıldığı öğrenildi.21 yaşındaki hücum oyuncusunun uzun süredir Florya'da idmanlara çıktığı belirtiliyordu.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

"ÇOK UMUTLUYUM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz" dedi.