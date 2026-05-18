İlkay Gündoğan 'isim vermeyeceğim ama...' dese de hemen anlaşıldı! Maç sonu transfer müjdesi

İlkay Gündoğan, Galatasaray’ın Avrupa’daki yükselen prestijine dikkat çekti. Tecrübeli yıldız, eski takım arkadaşlarının sarı-kırmızılı kulüp ve Süper Lig hakkında kendisinden bilgi aldığını belirtirken, Galatasaray’ın artık dünya çapında saygı duyulan bir marka olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
İlkay Gündoğan, Galatasaray’ın Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa’daki algısına ve yükselen marka değerine vurgu yaptı.

“ESKİDEN OYNADIĞIM ARKADAŞLAR SORDU”

Transfer süreciyle ilgili kendisine danışan isimler olduğunu ifade eden İlkay Gündoğan, çevresindeki futbolcuların Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgi almak istediğini söyledi.

"İSİM SÖYLEMEYECEĞİM AMA..."

İlkay Gündoğan, “Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular.” dedi.

O İSİM HEMEN ANLAŞILDI

İlkay Gündoğan'ın bu açıklamalarının ardından o ismin, uzun süredir Galatasaray ile anılan Bernardo Silva olduğu hemen anlaşıldı.

“GALATASARAY DÜNYA FUTBOLUNDA SAYGI GÖRÜYOR”

Galatasaray’ın son yıllardaki başarılarının Avrupa’da dikkat çektiğini belirten yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin uluslararası arenada önemli bir konuma ulaştığını dile getirdi.

İlkay Gündoğan açıklamasında, “Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik.” ifadelerini kullandı.

