Antalyaspor'un küme düşmesinin ardından başkan çılgına döndü! Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler

Trendyol Süper Lig'de sezonun en dramatik gecelerinden biri yaşandı. Ligin son haftasında kader maçına çıkan Antalyaspor, sahasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup etmesine rağmen Süper Lig’de kalmayı başaramadı. Eyüpspor’un deplasmanda Fenerbahçe karşısında 87. dakikada bulduğu golle aldığı 3-3’lük beraberlik, Akdeniz ekibinin küme düşmesine neden oldu.

GALİBİYET YETMEDİ

Corendon Airlines Park’ta taraftarı önünde kazanarak umutlarını son ana kadar taşıyan kırmızı-beyazlılar, maç bitiminde büyük yıkım yaşadı. Tribünlerde önce sessizlik hakim olurken, Eyüpspor-Fenerbahçe maçından gelen haber sonrası statta gerginlik yükseldi.

TARAFTARLAR YÖNETİME TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından Antalyaspor taraftarları Başkan Rıza Perçin’e sert tepki gösterdi. Tribünlerden yönetime yönelik eleştiriler yükselirken, bazı taraftarların uzun süredir yaşanan kötü gidişatın sorumlusu olarak yönetimi işaret ettiği görüldü.

RIZA PERÇİN’İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Tepkilerin odağındaki Başkan Rıza Perçin’in taraftarlarla konuştuğu sırada kullandığı ifadeler geceye damga vurdu. Perçin’in, "İstanbul takımları ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum, yakışanı yaptılar!" sözleri kısa sürede gündem olurken, tribünlerden bu açıklamaya da tepki geldi.