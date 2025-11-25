SPOR

Galatasaray kırmızı kart bekledi! Promise David 3 dakika sonra gol attı

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında Galatasaray Rams Park'da Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşırken, maçın 57.dakiasında deplasman takımının golcü oyuncusu Promise David topu ağlarımıza gönderdi. Gol pozisyonundan 3 dakika önce ise David oyundan atılmanın kıyısından döndü. | Galatasaray haberleri...

Burak Kavuncu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında evinde Union Saint-Gilloise ile oynarken, rakip takımın attığı gol öncesi büyük bir tepki geldi.

KIRMIZI GÖREBİLİRDİ! GOLÜ ATTI

Galatasaray kırmızı kart bekledi! Promise David 3 dakika sonra gol attı 1

Maçın 36.dakikasında sarı kart gören Promise David, ikinci yarının 54.dakikasında kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağına basmasına rağmen kart görmedi.

Galatasaray kırmızı kart bekledi! Promise David 3 dakika sonra gol attı 2

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik heyet bu pozisyonda büyük itirazda bulunurken, Promise David karşlaşmanın 57.dakikasında golü buldu ve takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

''ATILMALIYDI...''

Galatasaray kırmızı kart bekledi! Promise David 3 dakika sonra gol attı 3

Eski hakem Deniz Çoban, Promise David ile ilgili, "Uğurcan'ın ayağına basan Promise ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı! Sonra gitti aynı oyuncu golü attı." yorumunu yaptı.

