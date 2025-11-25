Galatasaray kırmızı kart bekledi! Promise David 3 dakika sonra gol attı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında evinde Union Saint-Gilloise ile oynarken, rakip takımın attığı gol öncesi büyük bir tepki geldi.

KIRMIZI GÖREBİLİRDİ! GOLÜ ATTI

Maçın 36.dakikasında sarı kart gören Promise David, ikinci yarının 54.dakikasında kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağına basmasına rağmen kart görmedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik heyet bu pozisyonda büyük itirazda bulunurken, Promise David karşlaşmanın 57.dakikasında golü buldu ve takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

''ATILMALIYDI...''

Eski hakem Deniz Çoban, Promise David ile ilgili, "Uğurcan'ın ayağına basan Promise ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı! Sonra gitti aynı oyuncu golü attı." yorumunu yaptı.