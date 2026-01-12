Süper Kupa'da seremoni öncesi kavga! TFF yöneticileri birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu

Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa finali, saha içindeki rekabetin ötesinde yaşanan olaylarla da gündeme geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren finalde kupayı kazanan taraf Fenerbahçe olurken, maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinde tansiyon yükseldi.

AYAZ, FİTİLİ ATEŞLEDİ

Sözcü’nün haberine göre, final karşılaşmasının ardından TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz’ın, kupa töreniyle ilgili yaptığı açıklama krizin fitilini ateşledi. Ayaz, organizasyonla ilgili olarak, "Başkan yok, iki Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş kupayı verecek, yedek üyelerin sahaya inmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sözler, TFF yedek üyelerinden Burak Akkan’ın tepkisini çekti. Ayaz ile Akkan arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Küfürlerin havada uçuştuğu tartışma, tekme ve yumrukların atıldığı fiziki bir kavgaya dönüştü.

BAŞKANVEKİLİ DE KAVGAYA DAHİL OLDU

Olayları yatıştırmak isteyen TFF Başkanvekili Fuat Göktaş’ın araya girmesi tansiyonu düşürmek yerine yeni bir gerilime yol açtı. Bu kez Burak Akkan ile Fuat Göktaş arasında daha sert bir kavga yaşandı. Mecnun Otyakmaz’ın korumalarının devreye girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

HACIOSMANOĞLU’NA BİLGİ VERİLDİ

Yaşanan arbede sırasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na telefonla bilgi verildi ve taraflara uyarılar iletildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen gerginliğin bir süre daha devam ettiği öğrenildi. Süper Kupa finali, böylece futbolun önüne geçen bu olaylarla uzun süre konuşulacak bir geceye sahne oldu.