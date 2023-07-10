GALATASARAY KİSVARDA MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ İZLE! Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kisvarda maçı canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar ekip, sezonun ilk hazırlık karşılaşmasında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile kozlarını paylaşmış ve maçtan 4-3 yenilgi ile ayrılmıştı. Avusturya'nın Graz kentinde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar üç hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma 54 bin 600 seyirci kapasiteli Merkür Arena'da oynanacak. Galatasaray Kisvarda maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Galatasaray Kisvarda hazırlık maçının canlı yayın saati, tarihi ve kanalı...

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kisvarda maçı bugün (10 Temmuz Pazartesi) saat 20:30'da oynanacak.

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kisvarda maçı GS TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KAMP KADROSUNDA 4 İSİM YOK

Galatasaray'ın Avusturya kampına Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Christian Luyindama götürülmedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre 31 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

GALATASARAY'IN AVUSTURYA'DAKİ MAÇ PROGRAMI

Galatasaray-Kisvarda (10 Temmuz Pazartesi)

Austria Wien-Galatasara (14 Temmuz Cuma)

Sturm Graz-Galatasaray (18 Temmuz Salı)